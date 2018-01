Oettersdorf: Schwarzer Labrador aufgefunden

Am 13.01.2018 gegen 11.00 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer ein 7-8 jähriger schwarzer Labradorrüde mit ergrautem Fang und weißem Fleck auf der Brust auf der Landstraße zwischen Oettersdorf und Dittersdorf in Höhe der Ziegelei festgestellt und eingefangen. Dieser befand sich kurz zuvor bereits freilaufend in der Ortslage Dittersdorf.

Bislang konnte der Tierhalter noch nicht ermittelt werden. Das Tier wurde dem Tierheim Schleiz übergeben. Der Rüde hatte zudem ein silberfarbenes Gliederhalsband ohne Marke um. Der Halter soll sich im Tierheim in Schleiz melden. Quelle: Landespolizeiinspektion Saalfeld (ots)

