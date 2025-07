Bertolt Brecht Theater steht vor dem Aus

Wie der Vorstandsvorsitzende der Ilse-Holzapfel-Stiftung, Mike Wündsch, am Montag, dem 07. Juli 2025, mitteilte, sind die Pachtvertragsverhandlungen zwischen der Ilse-Holzapfel-Stiftung und dem Land Berlin um einen neuen langfristigen Vertrag für das "Theater am Schiffbauerdamm" gescheitert.

"Die Kultursenatorin, Sarah Wedl-Wilson ist nicht gewillt einen für beide Seiten wirtschaftlich akzeptablen und rechtlich vertretbaren Pachtvertrag und damit eine langfristig gesicherte Existenz des Berliner Ensembles im Theater am Schiffbauerdamm einzugehen. Sie setzt damit den kulturpolitischen Kahlschlag gegen geschichtsträchtige und international renommierte Kultureinrichtungen ihres Vorgängers fort.

Es ist aus meiner Sicht ein kulturpolitischer Skandal mit internationaler Auswirkung, dass die Heimstätte von Bertolt Brecht und Helene Weigel keine würdige Unterstützung durch die CDU geführte Landesregierung erfährt", erklärte Mike Wündsch heute in Berlin.

Mike Wündsch ergänzt: "Wir werden unsere volle Kraft und alle Möglichkeiten in unserem Theater für die in der Satzung der Stiftung definierten Ziele nutzen, um mit den Stilmitteln der Kunst die Erinnerung an den Holocaust und den Kampf gegen den Nationalsozialismus in allen seinen bisherigen und aktuellen Ausdrucksformen, umzusetzen. Auch einige Werke von Bertolt Brecht werden zukünftig in unseren eigenen Programmen eine tragende Rolle spielen.

Ein wesentlicher inhaltlicher Schwerpunkt wird das Lebenswerk von Rolf Hochhuth sein. Ohne ihn würde, wie einst Claus Peymann sagte, auf dem Theatergrundstück heute ein Supermarkt stehen.

Die Ilse Holzapfel Stiftung hat bereits ein Ingenieurbüro beauftragt Vorbereitungen für die Umplanungen der technischen Strukturen im Gebäude vorzunehmen.

Quelle: Ilse Holzapfel Stiftung (ots)