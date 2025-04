ADAC Stauprognose: 4. bis 6. April 2025 Osterferienstart in fünf Bundesländern lange Staus bleiben noch aus

Trotz des Beginns der Osterferien in fünf Bundesländern rechnet der ADAC am ersten Aprilwochenende nicht mit besonders langen Staus auf deutschen Autobahnen. Die Ferien starten in Bremen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dennoch bleibt der Reiseverkehr weitgehend entspannt. Allerdings können die bundesweit 977 Baustellen zu Verzögerungen führen.

Auf den Hauptreiserouten in Richtung Alpen, Süddeutschland und Nordsee kann es vor allem am Samstag zu Behinderungen kommen. Folgende Autobahnen sind besonders betroffen: Samstag zu Behinderungen kommen. Folgende Autobahnen sind besonders betroffen: A1 Köln - Hamburg



A2 Hannover - Magdeburg



A3 Köln - Passau



A5 Karlsruhe - Basel



A6 Mannheim - München



A7 Würzburg - Füssen



A8 Stuttgart - Salzburg



A9 Leipzig - München



A93 Inntaldreieck - Kufstein



A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen



A99 Umfahrung München Im benachbarten Ausland ist mit stockendem Verkehr in Richtung Wintersportgebiete und Süden zu rechnen. In Österreich sind die Brenner-, Inntal- und Tauernautobahn sowie die Fernpass-Route besonders belastet. Die Brennerautobahn ist im Bereich Luegbrücke am ersten April-Wochenende voraussichtlich zweispurig befahrbar.



Abfahrtssperren gelten in Tirol auf der Inntalautobahn (A12) und Fernpass-Route an Wochenenden.



In der Schweiz ist auf der Gotthard-Route mit Verzögerungen zu rechnen.



In Italien könnte es auf den Straßen ins Puster-, Grödner- und Gadertal sowie im Vinschgau zu Staus kommen. Bei der Einreise nach Deutschland finden stichprobenartige Grenzkontrollen statt. An den Autobahnübergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) sind Wartezeiten nicht auszuschließen. Auch bei der Ausreise nach Frankreich kann es zu Verzögerungen kommen. Quelle: ADAC (ots)