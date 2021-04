Der Fiat 500 ist das beliebteste Cabrio - außer in Rheinland-Pfalz & dem Saarland

Mit den ersten warmen und sonnigen Tagen beginnt auch wieder die Cabrio-Saison. Einige Modelle wird man nun wieder häufiger auf den Straßen sehen. Ganz vorne: Der Fiat 500 in der Cabrioausführung. Kein Cabriolet wurde im Jahr 2020 häufiger über CHECK24 versichert.

Dahinter auf Platz zwei folgt der BMW 3er mit aufklappbarem Verdeck. Auf dem dritten Rang landet der Peugeot 206.1) Zwischen den einzelnen Bundesländern gibt es nur wenige Unterschiede in der Präferenz von Cabrios. Einzig im Westen der Bundesrepublik schafft es der Fiat 500 nicht auf Platz eins. Im Saarland ist der Peugeot 206 Spitzenreiter, in Rheinland-Pfalz hat sich der BMW 3er durchgesetzt.2)

"An der Spitze des Cabrio-Rankings tauchen einige ältere Modelle auf", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Cabriolets haben in der jüngeren Vergangenheit gegenüber SUVs und E-Autos an Beliebtheit verloren. Elektrische Cabrios könnten wieder Schwung in den Markt bringen. Sie haben aber gegenüber geschlossenen Limousinen mit Aerodynamiknachteilen und weniger Reichweite zu kämpfen."

Fiat 500 als Cabrio bei Frauen am beliebtesten, 3er BMW bei Männern

Für den großen Erfolg des Fiat 500 sind maßgeblich Frauen verantwortlich. Jede fünfte Cabriobesitzerin entschied sich für den kleinen italienischen Flitzer. Bei den Männern ist es nur jeder Zwölfte. Auf Platz eins bei den Männern liegt der BMW 3er mit gut elf Prozent aller versicherten Cabrios. Bei den Frauen landet er nur auf Platz sechs (4,2 Prozent). Übrigens: Die meisten Cabrios findet man auf Hamburgs Straßen, die wenigsten in Sachsen. Mehr dazu hier.

1)Datenbasis: Datenbasis: alle Kfz-Versicherungsabschlüsse 2020 über CHECK24

2)Datenbasis: Datenbasis: alle Kfz-Versicherungsabschlüsse zwischen 2019 und 2021 über CHECK24; Stand: April 2021

Quelle: CHECK24 GmbH (ots)