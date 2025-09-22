Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Dümmer: Diebe stehlen "Youngtimer"

Dümmer: Diebe stehlen "Youngtimer"

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 14:08 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

In der Nacht zu Sonntag wurde in Dümmer bei Stralendorf ein PKW BMW 750i gestohlen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe das Fahrzeug in einem Wohngebiet in einer Parktasche im verkehrsberuhigten Bereich gestanden. In der Zeit von 23:00 Uhr bis 08:30 Uhr soll der schwarze BMW 750i (Baujahr 1999) entwendet worden sein, wobei der entstandene Schaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und fahndet nach dem Fahrzeug mit LWL-Kennzeichen.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Rostock (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte formte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige