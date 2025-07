Sprockhövel: Trecker steht in Vollbrand

Am Samstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 17.40 Uhr zu einem Feld im Bereich Brunsberge gerufen. Dort war ein Trecker in Brand geraten. Bereits auf der Anfahrt war von Weitem eine schwarze Rauchwolke sichtbar. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung.

Der Fahrer des Fahrzeuges wurde unverletzt angetroffen. Aufgrund der Nähe zu einem Wald drohte eine Ausbreitung des Brandes. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutzgeräten mit 2 C-Rohren vor, um den Brand zu bekämpfen und ein Überschlagen auf den Wald zu verhindern. Aufgrund der großen Entfernung zum nächstgelegenen Hydranten musste das Löschwasser im Pendelverkehr mit Fahrzeugen zur Einsatzstelle gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 30 Kräften bis 19.30 Uhr im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Sprockhövel (ots)