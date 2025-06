Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in mehreren Bundesländern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in mehreren Bundesländern. Betroffen seien am Donnerstagnachmittag und am Abend Teile der Bundesländer Niedersachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bayern, teilte die Behörde mit.

Gefahren seien entwurzelte Bäume, herabstürzende Dachziegel oder andere Gegenstände, Überflutungen von Kellern und Straßen, durch Hagelschlag Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen und örtlich Blitzschäden. Die Unwetterwarnung gilt vorerst bis 21 Uhr. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der Wetterdienst.



Am Donnerstag greift von Westen ein atlantischer Tiefausläufer mit gewitterträchtiger Luft auf Deutschland über. Ab Freitag breitet sich von Südwesten her hoher Luftdruck aus, der für eine deutliche Wetterberuhigung und zunehmend wieder heißes Wetter sorgt. Quelle: dts Nachrichtenagentur