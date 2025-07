Kamen: Mountainbike-Besitzer gesucht

Zeugen haben am Dienstag, 24.06.2025, der Wache in Kamen ein abgestelltes Mountainbike im Schattweg in Kamen Heeren-Werve gemeldet.

Es handelt sich um ein Mountainbike, dass bislang niemandem zugeordnet werden konnte. Das sichergestellte MTB ist "orange" und von der Marke "Rockrider". Der rechtmäßige Eigentümer oder Eigentümerin des Mountainbikes wird gebeten, die Polizei in Kamen - mit einem Eigentumsnachweis - unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: [email protected] zu kontaktieren. Quelle: Kreispolizeibehörde Unna (ots)