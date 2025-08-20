Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Blankenheimerdorf: Umleitung übersehen und im Graben gelandet

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 15:07 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei Euskirchen
Bild: Polizei Euskirchen

Am heutigen Mittwoch (20. August) kam es kurz nach Mitternacht, gegen 0.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 bei Blankenheim-Blankenheimerdorf.

Ein 22-Jähriger aus den Niederlanden befuhr die B 51 von Blankenheim kommend in Richtung Dahlem. An der Einmündung zur Bundesstraße 258 nahm er eine durch eine Baustelle bedingte Umleitung zu spät wahr.

Er überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn. Durch den Zusammenstoß wurde die Leitplanke aus der Verankerung gerissen und das Fahrzeug rutschte unter ihr hindurch.

Letztendlich kam das Fahrzeug in einem Graben zum Stehen. Der 22-jährige Pkw-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt.

Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Quelle: Kreispolizeibehörde Euskirchen (ots)

