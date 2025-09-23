Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Forsa: Deutsche trauen Regierung große Sozialreformen kaum zu

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 14:20
Der Wählerwille zählt 2025 nichts mehr (Symbolbild)
Der Wählerwille zählt 2025 nichts mehr (Symbolbild)

Bild: Tim Kellner / Eigenes Werk

Laut Forsa trauen nur 23 Prozent der Befragten der Bundesregierung grundlegende Reformen der sozialen Sicherungssysteme zu, berichten RTL/ntv. Selbst unter Regierungsanhängern überwiegt Skepsis, meldet dts.

Die repräsentative Erhebung zeigt, dass drei Viertel der Bevölkerung nicht an große Vorhaben der Koalition glauben. Auch unter Anhängern von CDU/CSU und SPD ist das Zutrauen begrenzt, bei Grünen, Linken und AfD fällt es noch schwächer aus. Die Ergebnisse deuten auf eine Vertrauens- und Erwartungslücke hin, die politische Projekte erschweren dürfte.

Politikwissenschaftler verweisen darauf, dass Reformen Akzeptanz brauchen – über Parteigrenzen hinweg. Kommunikation, Verlässlichkeit und sichtbare Umsetzungsschritte entscheiden, ob Vorhaben tragen. Für die Regierung bedeutet das, Prioritäten zu schärfen und messbare Etappen zu liefern.

Datenbasis: Forsa, 19.–22.09.2025, n=1.000.

Quelle: ExtremNews


