Deutschland verliert den Anschluss an den technischen Fortschritt

Vorgestern hat Deutschland seinen – womöglich zumindest mittelfristig irreversiblen – Ausstieg aus dem Atomzeitalter vollendet, indem die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet wurden. Damit taumelt Deutschland nicht nur in eine noch fatalere Energiekrise und noch größere Abhängigkeit vom Ausland: Das Land, das einst für die sichersten und modernsten AKWs stand, verliert nun endgültig den Anschluss an die Kernforschung, die ansonsten weltweit boomt und Fortschritte macht. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die entsprechenden Kernforschungsprogramme bereits von der Liste der zentralen Forschungsvorhaben der Bundesregierung streichen lassen.Bei den Themen Reaktorsicherheit, Entsorgungs- und Endlagerforschung war Deutschland einmal weltweit führend.



Deutschlands wirtschaftlicher Abstieg

Nun manövriert es sich ins Abseits, weil eine grüne Sekte an längst überholten Vorurteilen festhält, die aus der Anti-Atomkraft-Bewegung der 70er und 80er Jahren stammen und mit den heutigen, modernen und innovativen Reaktorstandards längst nichts mehr zu tun haben. Wer die Nukleartechnik vorantreiben will, kann dies schon seit längerem nur noch im Ausland tun. Derweil setzt Deutschland seine schizophrene Politik fort: Es wird die angebliche Schädlichkeit von CO2 gepredigt, während man aus der völlig CO2-freien Atomenergie aussteigt und (fossile) Kohlekraftwerke wieder hochfährt.

Import von Atomstrom als Lösung?

Vor allem jedoch wird in Deutschland natürlich auch weiter Atomstrom verbraucht – nur halt aus dem Ausland –, vor allem aus Frankreich. Diese Quelle scheint gesichert, denn inzwischen entstehen überall in Europa und in der ganzen Welt hochmoderne Atomkraftwerke der neuesten Generation.Die absehbare Folge sind nicht etwa Strompreissenkungen, sondern ein weiterer Anstieg: Pünktlich zum Atomausstieg kündigte der größte Energieversorger Eon als erstes an, den Grundpreis in der Stromversorgung zum 1. Juni um 45 Prozent zu erhöhen. Begründet wird dies mit den gestiegenen Beschaffungskosten für Strom während der Energiekrise.

Deutsche Wirtschaft am absteigenden Ast

Es ist den Grünen und den selbsternannten Klima-Rettern zu verdanken, dass Deutschland nicht zum Vorbild, sondern zu einem für die ganze Welt abschreckenden Beispiel geworden ist. Dieses zeigt, wie man ein einst blühendes Land, das auf vielen Gebieten Vorreiter war, aus ideologischem Wahnsinn systematisch zugrunde richtet. Im Hintergrund dürften sich die Globalisten und Gegner Deutschland krumm und bucklig lachen: Die Zerstörung der Mitte Europas auf allen Ebenen läuft weiterhin nach Plan."

Quelle: AUF1.info