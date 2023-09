Im Zeitraum vom 21.09.2023, 22:00 Uhr bis 22.09.2023, 11:10 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Eingangstür der Tafel in der Canadastraße in Zweibrücken erheblich beschädigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 - 9760 oder per Mail an [email protected]



Quelle: Polizeidirektion Pirmasens (ots)