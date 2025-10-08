Reuß-Prozess: Liste, Waffen, Pläne – Gericht hört Akten

Der eigentliche Tagesschau-Artikel ist crawler-gesperrt; andere Medien erinnern an die laufenden Verfahren gegen die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß – u. a. an Durchsuchungsfunde und mutmaßliche Listen. ZDF und Regionalpresse liefern verifizierende Hintergründe zu Anklage und Beweisführung.

Im Fokus stehen Belege aus Durchsuchungen (Waffen, Pläne, Kontakte) und die Frage, ob die Gruppe konkrete Umsturzhandlungen vorbereitete oder großspurig fabulierte.

Die Verfahren sind komplex: viele Beschuldigte, parallele Senate, hohe Beweislast. Der Prozess bleibt ein Lackmustest für den Umgang mit staatsfeindlichen Netzwerken – juristisch und politisch.

Quelle: ExtremNews