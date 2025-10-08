Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Reuß-Prozess: Liste, Waffen, Pläne – Gericht hört Akten

Reuß-Prozess: Liste, Waffen, Pläne – Gericht hört Akten

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 14:22 durch Sanjo Babić
Putsche im Vergleich der Zeit (Symbolbild)
Putsche im Vergleich der Zeit (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Der eigentliche Tagesschau-Artikel ist crawler-gesperrt; andere Medien erinnern an die laufenden Verfahren gegen die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß – u. a. an Durchsuchungsfunde und mutmaßliche Listen. ZDF und Regionalpresse liefern verifizierende Hintergründe zu Anklage und Beweisführung.

Im Fokus stehen Belege aus Durchsuchungen (Waffen, Pläne, Kontakte) und die Frage, ob die Gruppe konkrete Umsturzhandlungen vorbereitete oder großspurig fabulierte. 

Die Verfahren sind komplex: viele Beschuldigte, parallele Senate, hohe Beweislast. Der Prozess bleibt ein Lackmustest für den Umgang mit staatsfeindlichen Netzwerken – juristisch und politisch.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte mimt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige