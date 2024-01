Willebadessen: Zigarettenautomat gesprengt

Ein Zigarettenautomat in Willebadessen ist in der Nacht zu Dienstag, 2. Januar, gesprengt worden. Der Automat vor der Stadthalle an der Borlinghauser Straße wurde durch die Detonation völlig zerstört, Trümmerteile flogen bis zu 20 Meter weit. Verletzt wurde niemand.

Ein Zeuge hatte den Knall gegen 4.15 Uhr gehört und die Polizei verständigt. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, fanden sie auf dem Stadthallenvorplatz die verstreuten Einzelteile des Automaten und dazwischen zahlreiche Zigarettenpackungen. Diese wurden eingesammelt und asserviert. Ob die unbekannten Täter etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest. Der zerstörte Automat wurde abmontiert und sichergestellt, die Ermittlungen laufen. Hinweise von möglichen Zeugen bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. Quelle: Kreispolizeibehörde Höxter (ots)