NRZ: Mehr als 3000 Autodiebstähle in NRW im ersten Halbjahr

Die Zahl der Autodiebstähle in Nordrhein-Westfalen wird voraussichtlich auch in diesem Jahr hoch sein. Darauf lassen Zahlen des Landeskriminalamtes (LKA) Nordrhein-Westfalen schließen, die der in Essen erscheinenden "Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung" (NRZ, Samstagsausgabe) vorliegen. "Wir stellen erhöhte Fallzahlen bei den Autodiebstählen fest", bestätigt ein LKA-Sprecher.

Nachdem die Polizeibehörden im gesamten vergangenen Jahr 5864 Diebstähle von Kraftwagen verzeichnet haben, und damit ein Drittel mehr als im Jahr 2021, sind es bis einschließlich Juni bereits weit über 3000 Fälle gewesen, so das LKA. Im vergangenen Jahr bestand die Gefahr eines Autodiebstahls vor allem in Düsseldorf und Köln. Quelle: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung (ots)