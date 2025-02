Coesfeld, Kolpingstraße: Brand eines Carports

Am 16.02.2025 gegen 02:50 Uhr geriet eine Mülltonne unter einem Carport stehend in Brand. Vermutlich wurde noch nicht erkaltete Asche am Vortag darin entsorgt.

Der Brand griff von der Mülltonne auf das Carport über. Durch den Brand entstand zusätzlich Gebäudeschaden am direkt angrenzenden Wohnhaus. Der Brand konnte rechtzeitig von den Bewohnern bemerkt und durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. Quelle: Polizei Coesfeld (ots)