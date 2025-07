Extreme Hitze erschwert auch Grenzkontrollen

Die Hitze erschwert auch die erweiterten Kontrollen der Bundespolizei an den deutschen Grenzen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, sagte der "Rheinischen Post": "Wenn man auf dem extrem heißen Asphaltboden die Kontrollen an den Autobahnen betreiben muss, ist das nicht ohne. Das hält man nicht lange durch."

Die Aufgabe sei daher im Moment besonders anstrengend und werde erst recht zur Belastung für die Kollegen, so Roßkopf. Die Polizeibehörden seien zwar bemüht, mit Erfrischungszuschüssen, kostenlosem Wasser und Anzugserleichterungen die Situation zu vereinfachen. "Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass in den letzten Jahren sträflich versäumt wurde, flexibles und modernes Grenzkontrollgerät anzuschaffen. Dazu gehört auch ein geeigneter Wetterschutz."



Entsprechende Ausrüstung sei bereits erfolgreich erprobt worden. "Diese Geräte müssen nun umgehend angeschafft werden", sagte Roßkopf.

Quelle: dts Nachrichtenagentur