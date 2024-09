Ermittler finden Videos mit Ex-RAF-Terrorist Garweg

Nach der Festnahme der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette haben Ermittler offenbar zwei bislang unbekannte Videodateien sichergestellt.

Sie zeigen Klettes untergetauchten Komplizen Burkhard Garweg, berichtet der "Spiegel". In einer der Filmsequenzen, die in Berlin aufgenommen worden sein soll, ist zudem ein von Garweg gesprochener Satz zu hören. Damit will das Landeskriminalamt Niedersachsen demnächst an die Öffentlichkeit gehen. Unter anderem hoffen die Fahnder, dass Zeugen Garwegs Stimme erkennen und Hinweise auf sein Versteck geben könnten.



Aus dem zweiten Video sollen Screenshots veröffentlicht werden. Es wurde offenbar in einer Wohnung in Hildesheim aufgenommen, die Garweg und seine mutmaßlichen Komplizen unter falscher Identität angemietet haben sollen - womöglich zum Ausspähen eines Überfallziels. Den Ermittlungen zufolge hatten die Ex-Terroristen 2016 einen Hildesheimer Supermarkt überfallen, konnten damals jedoch kein Geld erbeuten.



Im Februar setzte sich Garweg ab, nachdem Klette ihn vor ihrer Verhaftung gewarnt hatte. Auch von dem gesuchten Ernst-Volker Staub, 69, fehlt bislang jede Spur. Das Trio wird für eine Serie von Raubüberfällen verantwortlich gemacht. Außerdem ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen bislang ungeklärter RAF-Anschläge aus den Neunzigerjahren gegen Klette, Garweg und Staub.

Quelle: dts Nachrichtenagentur