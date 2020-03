Lachendorf: LKW-Fahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit PKW

Heute Mittag kam es im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 43 und 34 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW VW Tiguan. Der LKW hatte die Kreisstraße 43 aus Lachendorf kommend in Richtung Bunkenburg befahren. Hier übersah der 46 Jahre alte Fahrzeugführer den von rechts kommenden PKW. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.

Der PKW wurde von seiner Fahrspur geschleudert, stieß gegen eine Schutzplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 81-Jährige Fahrer des PKW trug zum Glück nur leichte Verletzungen davon. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in fünfstelliger Höhe. Am LKW wurde lediglich die Fahrzeugfront beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Quelle: Polizeiinspektion Celle (ots)