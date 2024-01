Landtagsabgeordneter der Grünen bei Klima-Protesten von Auto angefahren

Bei einer Blockade der Gruppe "Letzte Generation" in Halle ist am Morgen Sebastian Striegel (Grüne), Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, von einem Auto angefahren worden.

"Mich entsetzt die aus dem Vorfall ersichtliche Verrohung einiger Menschen, die zur Gefahr von Leib und Leben von Demonstrierenden und Unbeteiligten wird", schrieb Striegel auf Twitter. Laut Polizei waren bei der unangemeldeten Protestaktion sechs Personen beteiligt, vier davon hätten sich auf der Fahrbahn festgeklebt. Zu Beginn der Aktion seien zwei Menschen von einem Auto auf dem Gehweg angefahren worden. "Dabei wurden zwei Personen, die nicht zu den Demonstrierenden gehörten, leicht verletzt", so die Polizei Halle. Nach dem flüchtigen Autofahrer wird gefahndet. Bei der zweiten Person, die verletzt wurde, handelt es sich laut Medienberichten um einen Journalisten. Immer wieder kommt es bei Blockadeaktionen der sogenannten "Letzten Generation" zu Gewaltausbrüchen von Verkehrsteilnehmern. Quelle: dts Nachrichtenagentur