DWD warnt vor Dauerregen – in den Alpen fällt erster Schnee

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Screenshot Internetseite: "https://wobleibtdieglobaleerwaermung.wordpress.com/2023/12/03/kalter-und-schneereicher-dezember-in-deutschland-und-europa/" / PoliticalCaroons.com / Eigenes Werk

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor unwetterartigem Dauerregen im Südwesten, berichtet BILD. In höheren Lagen der Alpen wird in der Nacht zu Donnerstag erster Schnee erwartet.

Laut Bericht rechnet der DWD in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland bis Donnerstagmorgen verbreitet mit 50 bis 80 Litern Regen pro Quadratmeter, örtlich sind bis 100 Liter möglich. Für die Regierungsbezirke Karlsruhe und Stuttgart galt Warnstufe drei von vier. Auch in Unterfranken und Südhessen wurden Unwetterwarnungen ausgegeben. Meteorologen erwarten Tageshöchstwerte meist zwischen 9 und 14 Grad, im Bergland um 8 Grad.

In den Alpen soll die Schneefallgrenze vorübergehend bis etwa 1.800 Meter sinken, im Hochgebirge werden bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Für das Wochenende machen Experten Hoffnung auf freundlichere, trockene Abschnitte mit punktuell rund 20 Grad.

Quelle: ExtremNews


