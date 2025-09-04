Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Merkel hält Trauerrede für verstorbenen DGB-Chef Sommer

Merkel hält Trauerrede für verstorbenen DGB-Chef Sommer

Freigeschaltet am 04.09.2025 um 13:28 durch Sanjo Babić
Angela Merkel (2023)
Angela Merkel (2023)

Bild: Eigenes Werk /SB

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird wohl in der kommenden Woche die Trauerrede für den verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer, halten.

Das sagte ein Sprecher des DGB der "Rheinischen Post" (Freitag). Merkel habe auch auf dem 60. Geburtstag von Sommer gesprochen. Die Trauerfeier findet demnach am 10. September im Berliner Hans-Böckler-Haus des DGB statt. Neben Merkel wird ebenso DGB-Chefin Yasmin Fahimi den Verstorbenen würdigen.

Der langjährige DGB-Chef Michael Sommer war Ende Juni im Alter von 73 Jahren gestorben. Sommer stand dem Gewerkschaftsbund zwölf Jahre lang vor, von 2002 bis 2014. Maßgeblich beteiligt war er auch an der Gründung von Verdi.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

