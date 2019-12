Bonn: Gestohlenes Beethoven-Portrait wieder da - Unbekannter warf zusammengefaltetes Bild in Foyer der Oper

Das Jim Avignon Beethoven-Portrait ist wieder da. Es war von dem Pop-Art Künstler am vergangenen Samstag bei einer Live-Painting-Aktion im Rahmen des Beethoven-Marathons in der Bonner Oper gemalt worden. Nach der Veranstaltung hatte ein Unbekannter das Bild in der Nacht zu Sonntag, 22.12.2019, gegen 02:00 Uhr, abgehängt, zusammengerollt und mitgenommen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

30 - 40 Jahre alt



auffallend groß



kräftig



Vollbart



dunkle kurze Haare



dunkle Jacke mit hellem Pelzkragen



dunkle Hose Einen Tag nach dem Diebstahl, am Montag, 23.12.2019, erschien ein bislang unbekannter Mann gegen 22:00 Uhr am Haupteingang der Bonner Oper. Er warf eine Tüte in das Foyer und lief in Richtung Rhein davon. Durch eine Streifenwagenbesatzung der Wache Innenstadt wurde die Tasche geöffnet. Darin befand sich das gestohlene Gemälde. Es wurde mit der Tüte sichergestellt. Das Bild wird nun auf mögliche Spuren untersucht. Es ist mehrfach gefaltet worden und an den Seiten leicht eingerissen. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß



kräftige Statur



trug eine schwarze Hose, einen dunkelblauen Kapuzenpullover und eine schwarze Kappe.



Sein Gesicht war durch ein über den Mund gezogenes Halstuch zu Teil verdeckt. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/150 entgegen. Quelle: Polizei Bonn (ots)

