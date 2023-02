13. Stuttgarter Impfsymposium am 19.-21. Mai 2023: Jetzt anmelden!

Im Jahr 1 nach Corona: Was vom Impfen übrig bleibt. Das Programm für das 13. Stuttgarter Impfsymposium vom 19.-21. Mai 2023 steht jetzt fest.

Hier ist das Programm:

Freitag, 19. Mai 2023

Freitag, Teil 1

9 bis 15:30Uhr

Dr. med. vet. Peter Patzak

Heilpraktiker, EU-zertifizierter Sachverständiger für Impfverfahren und Impfschäden

Impfschäden richtig diagnostizieren, melden und behandeln – eine Fortbildung für Heilberufler

Aus dem Inhalt: Diagnostik der Vaccinosis, Differentialdiagnosen, Meldeverfahren in Theorie und Praxis, Dokumentation, Begutachtung von Impffähigkeit und Impfkomplikationen, juristische Fallstricke, Aktuelles. https://www.stadtphysicus.de

Freitag, Teil 2

Der Film (16 Uhr) und der Vortrag (19 Uhr) können aus organisatorischen Gründen nur gemeinsam gebucht werden!

16:00 Uhr

Bert Ehgartner

Medizin-Journalist, Filmemacher und Autor

„Unter die Haut“ – Filmvorführung und anschließende Diskussion mit dem Filmemacher

„Unter die Haut“ ist die lang erwartete Fortsetzung der bahnbrechenden Film-Doku „Akte Aluminium“ – und wurde von den üblichen Vertriebsschienen der Film nachhaltig boykottiert. Zu recht? Bilde Dir Deine eigene Meinung!

https://unterdiehaut.online

https://ehgartner.blogspot.com

19:00 Uhr

Hans U. P. Tolzin

Medizin-Journalist, Autor und Verleger, Herausgeber der Zeitschrift impf-report

Notwendigkeit, Wirksamkeit, Sicherheit: Die drei Säulen einer mündigen Impfentscheidung

Wie kann man – auch als medizinischer Laie – eine sorgfältige Abwägung von Nutzen und Risiken vornehmen? Auf welche Fakten und auf welche Fragen kommt es konkret an?

www.impfkritik.de

www.impf-report.de

www.tolzin-verlag.com

Samstag, 20. Mai 2023

9 bis ca. 20:15 Uhr. Saalschließung gegen 22 Uhr

Katrin Huss

Fernseh-Journalistin

Moderation

Katrin Huss moderierte bis 2016 verschiedene Sendungen beim MDR und seit 2020 gemeinsam mit Uwe Steimle die Talksendung „Ruderboot“ beim unabhängigen Leipziger Internet-Sender NuoFlix.

http://www.katrinhuss.com

https://www.youtube.com (Sendung "Ruderboot")



Marcel Barz

Wirtschaftsinformatiker und Datenanalyst

Pandemie gesucht – und nicht gefunden?

Marcel Barz wurde während der Corona-Krise durch seine penible Analyse offizieller Statistiken auf Youtube bekannt und löste damit eine heftige Kontroverse aus.

https://www.youtube.com/@marcelbarz

Prof. Dr. Werner Bergholz

Physiker und Experte für Qualitätsmanagement

Qualitätssicherung bei Zulassungsstudien – Anspruch und Wirklichkeit

Prof. Bergholz war früher bei Siemens für das Qualitätsmanagement zuständig. Er war Mitglied der Expertenkommission zur Evaluierung der Corona-Schutzmaßnahmen und ist ein gefragter Sachverständiger.

www.bundestag.de (Gutachten zu Labortests)

www.bundesgesundheitsministerium.de (Sachverständigenausschuss)

www.youtube.de (Vortrag bei Ärztekongress)

Dr. med. Ronald Weikl

Facharzt für Frauenheilkunde, Geburtshilfe, Naturheilkunde

Leichte und schwere Impfschäden nach Covid-Impfung in Statistik und Praxis

Dr. Weikl ist einer der aktivsten Kritiker der offiziellen Corona-Politik und hat zusammen mit Prof. Sucharit Bhakdi den Verein MWGFD e. V. und dort eine Meldestelle für Impfkomplikationen gegründet.

http://www.dr-weikl.de

https://mwgfd.de

Werner Möller

Krankenpfleger mit ca. 30 Jahren Berufserfahrung, Gründer von „Pflege für Aufklärung“,

Corona-Hysterie und Impffolgen: Was wir Pfleger in den Krankenhäusern wirklich sehen

Die seit vielen Jahren laufende Demontierung des Pflegeberufs hat während der Corona-Krise ihren bisher absoluten Höhepunkt erreicht. Die Realität in den Krankenhäusern ist schockierend.

https://pflegefueraufklaerung.de

Beate Bahner

Fachanwältin für Medizin- und Gesundheitsrecht

Impfen, Impfschaden, Anerkennungsverfahren: Offizielles Recht – und tatsächliche Rechtspraxis

Die Heidelberger Anwältin Beate Bahner gehört zu den Allerersten, die in den Corona-Maßnahmen Verletzungen unserer Grundrechte erkannten und an die Öffentlichkeit gingen.

https://beatebahner.de

telegram

Prof. Dr. Jörg Spitz

Facharzt für Nuklearmedizin, Präventionsmedizin, Ernährungsmedizin

Wie unser Immunsystem wirklich funktioniert – und was es braucht, um uns gesund zu halten

Prof. Spitz ist nicht nur ein langjähriger Verfechter der gesundheitlichen Wirkungen von Vitamin D, sondern einer der bekanntesten Vertreter einer ganzheitlichen und gleichzeitig natürlichen Gesundheit.

www.gesundheitslounge.de

Katrin Huss (Moderation)

Podiumsdiskussion mit den Referenten: „Was bleibt vom Impfen übrig?“



Danach Ausklang. Saalschließung: 22 Uhr

Sonntag

9 - 15:30 Uhr

Thomas Mayer

Meditationslehrer, Bürgerrechtler und Autor

Die spirituellen Folgen der Corona-Impfung – eine Fortbildung für Heilberufler

Beobachtungen, Begriffsklärung, Erfahrungsaustausch, Wahrnehmungsübungen, Möglichkeiten der Vorsorge und Behandlung, Vernetzung.

Thomas Mayer hat mehrere Bücher über die Impf- und Corona-Thematik geschrieben.

https://www.thomasmayer.org

https://www.anthroposophische-meditation.de

