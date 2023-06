Deckenpfronn: Einbruch in Gebäude der Dorfgemeinschaft Tennental

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (22.06.2023) 18.30 Uhr und Freitag (23.06.2023) 07.00 Uhr in ein Gebäude der Dorfgemeinschaft Tennental ein. Um ins Innere zu gelangen, brachen die Unbekannten eine Tür auf und gelangte so in ein Gemeinschaftsgebäude, in dem sich auch die Mensa und der Dorfladen befinden.

Von dort aus begaben sie sich in einen Personalraum und öffneten gewaltsam einen Tresor, aus dem sie einen vierstelligen Bargeldbetrag stahlen. Im weiteren Verlauf brachen sie eine weitere Tür auf und konnten so ein Büro betreten, das sie durchsuchten.

Ein zweiter Tresor, den sie dort entdeckten, versuchten sie ebenfalls aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07034 2539-0 oder per E-Mail: [email protected] mit dem Polizeiposten Gärtringen in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Ludwigsburg (ots)