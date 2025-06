Schiffdorf: Pkw fängt während der Fahrt Feuer im Motorraum

In den Morgenstunden, des 12. Juni 2025, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Bramel und Sellstedt zu einem Pkw-Brand in die Straße Zum Ralandsmoor nach Schiffdorf alarmiert. Kurz zuvor bemerkte eine Pkw-Fahrerin auf der angrenzenden Kreisstraße Rauch und Flammen aus ihrem Pkw und hielt an.

Kurz darauf hat sich der Brand auf den Motorraum weiter ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug nach Ankunft an der Einsatzstelle schnell löschen und den Einsatz zügig abarbeiten. Die Polizei übernahm die weitere Sicherung der Einsatzstelle, sowie Säuberung der Straße. Die Fahrerin des Fahrzeugs blieb unverletzt. Zu der Brandursache und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf (ots)