Staatliche Ballettschule Berlin: Kommissionsvorsitzende legt Amt nieder

Hannelore Trageser, die die Kommission zur Aufklärung des Vorwürfe wegen möglicher Kindeswohlgefährdung an der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik Berlin leiten sollte, hat ihr Amt niedergelegt.

Nach Informationen von rbb24 Recherche reagierte Trageser auf Kritik von Mitarbeitern und Schülern. Trageser war bis 2007 Leiterin der Schule.

Hannelore Trageser erklärte dazu: "Da jetzt in der Öffentlichkeit Zweifel daran formuliert worden sind, dass ich für die Leitung dieser Aufklärungsarbeit die geeignete Person sei, lege ich diesen Auftrag mit sofortiger Wirkung nieder. Ich bin die letzte, die die Aufklärung der im Raum stehenden Kritik an der Schule irgendwie behindern will."

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)