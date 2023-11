Straßenverkehrsunfälle im September 2023: 8 % mehr Verletzte als im Vorjahresmonat

Im September 2023 sind in Deutschland rund 36 700 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 8 % oder 2 600 Verletzte mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten stieg um 48 auf 297 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im September 2023 rund 210 700 Straßenverkehrsunfälle, das waren in etwa so viele wie im Vorjahresmonat.

Im Zeitraum Januar bis September 2023 erfasste die Polizei insgesamt 1,8 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit 4 % oder 69 300 mehr als im Vorjahreszeitraum. Darunter waren 219 200 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2 095 Menschen getötet wurden. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 49 (-2 %) gesunken, während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 2 200 (-1 %) abnahm. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr blieb mit 274 600 in etwa so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)