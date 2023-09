Hanstedt I, OT. Teendorf: "Pilze-Suchen auf Abwegen"

Ganz tief in einem Gebüsch hatte sich ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW in den Abendstunden des 04.09.23 in Teendorf festgefahren. Anwohner bemerkten gegen 18:15 Uhr den Mann mit seinem Pkw tief im Gebüsch, der mit lautem Motorengeräusch und Vollgas versuchte das Fahrzeug wieder herauszufahren.

Auf die Situation angesprochen gab der Mann an "Pilze suchen zu wollen". Alarmierte Polizeibeamte stellten bei dem VW-Fahrer eine starke Alkoholisierung sowie Medikamenteneinfluss fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt. Quelle: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen (ots)