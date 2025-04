Bielefeld: PKW-Fahrer fährt auf Pannenfahrzeug auf

Am Montag, 14.04.2025, war ein PKW-Fahrer durch ein Gespräch mit seinem Beifahrer abgelenkt und fuhr auf einen Liegenbleiber auf. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Eine 23-jährige Bielefelderin befuhr gegen 16:10 Uhr mit ihrem BMW von der Gütersloher Straße (Rheda-Wiedenbrück) kommend den Zubringer zur Bundesstraße 64 in Fahrtrichtung Lippstadt. Aufgrund von technischen Problemen war der BMW nicht mehr fahrbereit, so dass sie in der Auffahrt halbseitig auf den rechtsseitigen Grünstreifen fuhr, anhielt und Warnblinklicht einschaltete. Ein 35-jähriger Bielefelder, der mit seinem 22-jährigen Beifahrer in einem Skoda Octavia den Zubringer befuhr, fuhr auf das stehende Pannenfahrzeug auf und verschob dieses um einige Meter. Bei dem Unfall erlitten alle Insassen leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 35-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, sich mit seinem Beifahrer unterhalten und so das Pannenfahrzeug übersehen zu haben. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Zubringer kurzzeitig gesperrt werden.

Quelle: Polizei Bielefeld (ots)