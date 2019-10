Dortmund A45: Lieferwagen bleibt nach Zusammenstoß mit einem PKW auf der Seite liegen

Gegen 9:10 Uhr kollidierten ein Kleinlaster und ein PKW auf der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt, in Höhe des Autobahnkreuz Witten. Der Lieferwagen fuhr dabei in die Leitplanke, wurde zurück auf die Fahrbahn gelenkt und stürzte dabei auf die Seite. Der PKW kam auf der mittleren Fahrspur zu stehen.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Ein Rettungswagen der Feuerwehr Datteln fuhr zufällig auf der Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbei. Er verließ an der nächsten Ausfahrt die Autobahn und fuhr direkt wieder auf die A45 in Richtung des Verkehrsunfalls. Die Besatzung sicherte die Unfallstelle ab und nahm eine erste Sichtung vor. Die nur Minuten später eintreffenden Kräfte des Rettungsdienstes Dortmund übernahmen die Versorgung des zweiten Patienten.

Die Kräfte der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) stellten den Brandschutz sicher, kontrollierten die Ladung des Lieferwagens auf Gefahrgut, streuten auslaufende Betriebsstoffe ab und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Beide Fahrer wurden anschließend in unterschiedliche Krankenhäuser transportiert. Der Rettungswagen aus Datteln übernahm dabei auch einen Transport. Ein anfänglich alarmierter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt und konnte wieder abdrehen. Es waren insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) und des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle. Quelle: Feuerwehr Dortmund (ots)

