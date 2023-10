Bielefeld: Anwohnerin durch südländischen Einbrecher geweckt

In den frühen Morgenstunden nutzte ein Einbrecher am Mittwoch, 18.10.2023, ein Balkonfenster, dass sich die Nacht über in Kippstellung befand.

Gegen 05:10 Uhr schliefen die Bewohner einer Wohnung in der Walther-Rathenau-Straße noch, als sich ein Einbrecher an der gekippten Balkontür an der Hausrückseite zu schaffen machte. In der Wohnung nahm er eine Jacke der Marke Alpha Industrie und ein Päckchen angebrochenen Tabak an sich. Bei seiner weiteren Suche mit einer Taschenlampe weckte er eine 26-jährige Bewohnerin auf. Ihm gelang es noch, ein iPhone 12 zu stehlen, bevor er zum Balkon lief und über das Geländer sprang. Die Bewohnerin beschrieb den Tatverdächtigen: Der schlanke Mann soll etwa 170 cm groß sein und ein südländisches Aussehen haben. Er hatte schwarze Haare, trug eine schwarz und rote Sportjacke und eine schwarze Hose. Die Polizei bittet um Hinweise: Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0 Die Polizei erinnert Über unterschiedliche Lüftungsmethoden lässt sich vielleicht streiten, aber in puncto Sicherheit gilt: Halten Sie immer alle Türen und Fenster verschlossen, wenn Sie sich nicht im Raum befinden und die Zugangsmöglichkeiten für ungebetene Gäste beobachten können. Dies gilt insbesondere für Bewohner von bodennahen Wohnungen im Erdgeschoss und Parterre. Wenn Sie sich für zusätzliche technische Einbruchsperren zur Erhöhung des Einbruchschutzes interessieren, die Sie auch nachträglich einbauen können, dann können Sie einen Termin bei unseren Sicherheitsexperten für Kriminalprävention vereinbaren. Bei einem angemeldeten Besuch in der Dauerausstellung zum Einbruchschutz geben Ihnen Kriminalbeamte wertvolle Informationen. Quelle: Polizei Bielefeld (ots)