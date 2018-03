Scientology sucht mit TV-Netzwerk neue Kunden

Die weltweit agierende Glaubensorganisation Scientology brachte gestern, Montag, ihr erstes TV-Netzwerk "ScientologyTV" auf den Markt, das sogar Streaming-Apps enthalten wird. Neben der US-Übertragung über DirectTV von AT&T wird auch Streaming über Apple TV und Roku-Geräte angeboten.

Countdown für Launch

Laut der offiziellen Website, die bedingt durch die Zeitverschiebung noch zum Redaktionsschluss dieser Meldung eine große Countdown-Uhr zum Launch enthält, wird neben der Aussendung über DirectTV eine kostenlose Anwendung von Apple, Roku, Amazon Fire und Google Chromecast zum Download bereitstehen. Schon 2016 waren erste Gespräche über ein eigenes TV-Netzwerk von Scientology am Laufen. Nun ist das Projekt kurz vor dem Start.

Eine auf der Website zu findende Beschreibung weist auf einige Scientology-Produktionen hin, welche die Zuschauer im neuen Service erwarten können. Darunter "Meet a Scientologist", "Voices for Humanity" und "L. Ron Hubbard: In His Own Voice". Das Netzwerk soll seine Zuschauer zudem die grundlegenden Prinzipen von Scientology lehren. Via Twitter schreiben die Betreiber: "Es ist Zeit für uns, unsere Geschichte zu erzählen."

Keine Stellungnahme

Die News-Seite "Hollywood Reporter" bat Scientology um eine eigene Stellungnahme zu dem TV-Netzwerk, die jedoch abgewiesen wurde. Ein Sprecher von DirectTV bestätigte hingegen den kommenden Launch. Obwohl es sich bei ScientologyTV um eine bedeutende Investition handelt, setzt Scientology das Fernsehen nicht zum ersten Mal als Rekrutierungsinstrument ein. Jährlich wird auch beim Super Bowl ein Werbespot von 30 Sekunden Länge abgespielt.

Quelle: www.pressetext.com/Sabrina Manzey