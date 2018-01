Patriarch Kyrill teilt mit wann er den Weltuntergang erwartet

Laut dem Moskauer Patriarchen Kyrill kommt die in der Bibel beschriebene Apokalypse, sobald die Menschheit nicht mehr lebensfähig sein und das Böse überhandnehmen wird. Dies schreibt die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik".

Weiter heißt es auf der Webseite: "„In welchem Fall kann und wird die Apokalypse kommen? In jenem Fall, wenn die Menschheit nicht mehr lebensfähig sein wird, wenn sie ihre Ressourcen für die Existenz ausgeschöpft hat. In welchem Fall kann das geschehen? In jenem Fall, wenn die Herrschaft des totalen Bösen kommen wird“, so der Patriarch.

Dabei betonte er, dass das Böse nicht lebensfähig sei und ein System, in dem das Böse vorherrsche, nicht existieren könne.

„Und wenn dieses Böse wachsen wird, wenn es das Gute aus dem menschlichen Leben verdrängen wird, dann wird das Ende kommen“, fügte der Patriarch hinzu.

Im November hatte er bereits von „Anzeichen für eine baldige Apokalypse“ in der modernen Welt gesprochen."

Quelle: Sputnik (Deutschland)