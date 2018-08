Endlich: Stellenanzeigen nicht mehr für Männer und Frauen, sondern auch für andere

Geklagt hatte eine Person, die sich weder als Mann noch als Frau identifizierte und im Personenstandsregister als inter/divers bezeichnet werden wollte.

„m/w“ ist diskriminierend und damit anfällig, geklagt zu werden

Eine lukrative Einnahmequelle witterten nach dem Urteil die Arbeitsrechtler. Sie wiesen darauf hin, dass es nicht mehr genügen werde, Stellen für „m/w“, also für Männer und Frauen, auszuschreiben. Diese „Reduzierung“ auf „nur“ zwei Geschlechter berge nämlich Diskriminierungsvorwürfe in sich – und kann teuer werden. „Noch hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu keiner Gesetzesänderung geführt, aber in der Literatur herrscht Einigkeit, dass man das Urteil auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und Stellenausschreibungen beziehen muss“, so ein Arbeitsrechtler.

Und eine weitere lukrative Einnahmequelle eröffnet sich damit: Für das dritte Geschlecht werden bestimmt bald gesonderte Hygieneräume bereitzustellen sein. Macht der neue Arbeitgeber sicher gerne.

