Marienheide: Hoher Sachschaden und Verletzte nach Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall um 07:45 Uhr am Donnerstagmorgen (12. Dezember) in Marienheide-Holzwipper wurden zwei Personen leicht verletzt. An dem Unfallgeschehen waren drei Autos beteiligt. Ein 70-jähriger Mann aus Gummersbach fuhr mit seinem Kleintransporter auf der L306 in Richtung Meinerzhagen.

Er wollte auf die Straße "Straße" abbiegen. Dabei stieß der Gummersbacher mit dem entgegenkommenden Skoda eines 35-Jährigen aus Nümbrecht zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter gegen den wartenden VW eines 67-jährigen Mannes aus Marienheide geschoben, welcher sich auf der Straße "Straße" befand. Der Gummersbacher sowie der Nümbrechter wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Quelle: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis (ots)