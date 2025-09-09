Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Alliierte Weltkriegsbombe am Flughafen Frankfurt gefunden

Alliierte Weltkriegsbombe am Flughafen Frankfurt gefunden

Freigeschaltet am 09.09.2025 um 18:16 durch Sanjo Babić
Bild: Thorben Wengert / pixelio.de
Bild: Thorben Wengert / pixelio.de

Im Süden des Flughafens Frankfurt ist bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Flughafenverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde aus Sicherheitsgründen ein Sperrradius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet.

Die Berufsfeuerwehr Frankfurt sowie der Kampfmittelräumdienst seien im Einsatz, hieß es. Das "Intercity Hotel" sowie die Baustelle wurden evakuiert.

Die Entschärfung ist noch für Dienstagabend, gegen 23 Uhr geplant. Dann wird auch die Autobahn A 5 für die Dauer der Entschärfung gesperrt. Der Flugbetrieb sei aufgrund des Nachtflugverbotes in Frankfurt nicht betroffen.

Die Flughafenverwaltung empfahl dennoch Fluggästen, Verzögerungen bei der An- und Abreise zum Flughafen einzuplanen und vorab den Flugstatus auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

