Kleve: Feuerwehr befreit Katze aus Motorraum

Kleve: Feuerwehr befreit Katze aus Motorraum

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr Kleve
Bild: Feuerwehr Kleve

Ein eher ungewöhnlicher Einsatz für den Löschzug Kleve: Am Freitagabend wurde die Feuerwehr gegen 18 Uhr zu einer Tierrettung am Friedrich-Ebert-Ring alarmiert. Ersten Informationen zufolge war eine Katze im Motorraum eines Pkw eingeschlossen.

Vor Ort bestätigte sich die Lage. Das Tier war in den Motorraum des Fahrzeugs geklettert und konnte diesen nicht mehr selbstständig verlassen. Mit handwerklichem Geschick gelang es den Einsatzkräften, die Katze zügig aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Nach einer halben Stunde konnte der Löschzug Kleve den Einsatz beenden.

Quelle: Feuerwehr Kleve (ots)

