Kurzzeit-Blackout in Berlin – Straßenbeleuchtung fällt für 20 Minuten aus

In Berlin sind am Abend für etwa 20 Minuten weite Teile der Straßenbeleuchtung ausgefallen, meldet BILD; ein Sprecher von Stromnetz Berlin bestätigte den Vorfall, rbb24 berichtet über laufende Ermittlungen nach früheren Anschlägen. Der Berliner Kurier und die taz erinnern an den großen Blackout im Südosten im September mit bis zu 60 Stunden Stromausfall. Die Ursache des heutigen Ausfalls war zunächst unklar.

Laut BILD gingen zwischen 18:40 und 19:00 Uhr in mehreren Innenstadtbezirken die Laternen aus; kurz darauf war die Beleuchtung wieder an. Stromnetz Berlin bestätigte den Ausfall, nannte aber zunächst keinen Grund. Die Polizei prüft, ob ein technischer Defekt oder eine gezielte Störung vorlag.

Der Vorfall fällt in eine Phase erhöhter Sensibilität: Nach dem Brandanschlag im September waren bis zu 50.000 Haushalte stunden- bis tagelang ohne Strom; rbb und taz hatten über die Dimension und die laufenden Ermittlungen berichtet. Die Behörden verweisen darauf, dass das Netz grundsätzlich stabil sei, kritische Infrastrukturen aber besser geschützt werden müssten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



