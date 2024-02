Stadthagen: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Am 30.01.2024, in der Zeit zwischen 05:45 Uhr und 13:50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein E-Mountainbike des Herstellers ADVANCED.

Das E-Mountainbike "Offroad Pro X MTB" in der Farbe Sand Matt eines 32-jährigen Stadthägers war zum genannten Zeitraum am Bahnhof in Stadthagen angeschlossen. Das E-Mountainbike hatte einen Wert von etwa 4.500 Euro. Ein Foto des Fahrrades liegt der Pressemeldung bei.

Die Polizei Stadthagen hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 05721/9822-0 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)