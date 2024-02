Weitere Person nach RAF-Verhaftung festgenommen

Nach der Verhaftung des ehemaligen RAF-Mitglieds Daniela Klette in Berlin ist eine weitere Person festgenommen worden. Deren Identität werde derzeit allerdings noch geprüft, teilte die Polizei Niedersachsen am Dienstag in Hannover mit.

"Wir können nicht zum jetzigen Zeitpunkt sagen, um wen es sich handelt", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Niedersachsen. Damit blieb zunächst unklar, ob es sich um eines der beiden weiteren gesuchten Ex-Mitglieder handelt. Der Festgenommene sei jedoch männlich und im gesuchten Altersbereich, so der Sprecher. Man habe wie bei Klette auch ein Ausweisdokument vorliegen, bei dem man aber nicht sicher sei, ob es echt sei und die Angaben stimmten, hieß es weiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur