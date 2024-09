Versicherer pochen auf Bauverbot in Überschwemmungsgebieten

Angesichts des Hochwassers in Teilen Mittel- und Osteuropas warnt der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vor den Schäden durch Extremwetter und pocht auf klare gesetzliche Regeln für Bauverbote. Deutschlandweit seien 300.000 Gebäude hochwassergefährdet, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).

"Allein in Sachsen, wo die Pegel aktuell wieder steigen, sind rund 35.000 von den dortigen insgesamt 975.000 Adressen gefährdet", warnte er. "Das zeigt: Es ist gefährlich, dass in Überschwemmungsgebieten weiterhin Bauland ausgewiesen wird und neu gebaut werden darf", so Asmussen weiter. "Wir brauchen jetzt ein klares gesetzliches Bauverbot in Überschwemmungsgebieten", forderte er.

Quelle: dts Nachrichtenagentur