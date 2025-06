Bericht: Brand legt Stromversorgung bei GSG 9 lahm

An diesem Mittwoch ist es am Standort der Bundespolizei in Sankt Augustin offenbar zu einem schwerwiegenden Stromausfall gekommen. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Wie die Behörde auf Anfrage mitteilt, war ein Brand in einem Trafohäuschen Auslöser der Störung. Man gehe von einem technischen Defekt aus, weitere Erkenntnisse lägen derzeit nicht vor. Besonders brisant: In Sankt Augustin ist die GSG 9 stationiert, die Eliteeinheit der Bundespolizei für Terrorlagen und Hochrisiko-Einsätze. Es handelt sich um einen hochsensiblen Standort mit besonderer sicherheitspolitischer Bedeutung für den Bund.



Die Bundespolizei teilte auf Anfrage der "Welt" knapp mit, dass die Einsatzfähigkeit aller Einheiten jederzeit gewährleistet gewesen sei. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstützte vor Ort und stellte eine Notstromversorgung bereit, die weiterhin in Betrieb ist. Wie lange sie benötigt wird, hängt davon ab, wann die zuständige Netzbetreiberfirma den Schaden beheben kann, heißt es von der Bundespolizei weiter. "Sicherheitsrelevante Zwischenfälle" oder "besondere Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Vorfall" seien bislang nicht bekannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur