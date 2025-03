Warburg: Zugmaschine prallt gegen Grundstücksmauer und Verteilerkasten

Eine landwirtschaftliche Zugmaschine ist am Samstag, 22. März, in Warburg-Wormeln gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Der 51-jährige Fahrer fuhr mit seinem Gespann auf der Straße Bessel in Fahrtrichtung Twistetalstraße und kam gegen 11.20 Uhr aus noch unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort prallte die Zugmaschine gegen eine Grundstücksmauer und einen Verteilerkasten, der dadurch völlig zerstört wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, auch der Trecker wurde nur leicht beschädigt.

Quelle: Kreispolizeibehörde Höxter (ots)