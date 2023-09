Werne: Zeugenaufruf nach versuchter Vergewaltigung in Werne

Am 21. September zeigte eine 36-Jährige bei der Polizei Lünen eine Vergewaltigung an. Die Lünenerin schilderte, dass sie am Mittwoch (20.09.2023) gegen 22.20 von der Innenstadt Werne mit dem Fahrrad Richtung Lünen gefahren sei.

Auf dem Weg sei sie von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der ihr das erste Mal bereits in der Werner Innenstadt aufgefallen war. Der Mann, ebenfalls mit einem Fahrrad, habe sie in ein Gespräch verwickelt. In Höhe der Lünener Straße / Am Gerlingbach wurde die Frau vom Fahrrad gestoßen um sie zu vergewaltigen.

Die 36-Jährige wehrte sich stark, sodass der Täter von ihr abließ und in Richtung Werne flüchtete. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: - männlich - dunkelhäutig - ca. 26 Jahre alt - sprach deutsch mit unbekanntem Akzent - Ca. 175 cm groß - sehr dünn - schwarze Trainingsjacke mit roten Streifen - dunkle Jeanshose - runde, bunte Kappe in Batik-Optik Die Polizei Unna bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Identität des Täters / zur Herkunft der Kappe machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden unter der Rufnummer 02307 921 - 0 oder 02389 - 921 3420 entgegengenommen. Unser E-Mail Postfach erreichen Sie unter folgender E-Mail-Adresse: [email protected]. Quelle: Kreispolizeibehörde Unna (ots)