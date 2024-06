Lippetal: Brand von PKW und Garage

Am gestrigen Dienstag, gegen 19 Uhr, kam es zu einem Brand an der Lippstädter Straße. Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein PKW vor einer Garage in Vollbrand.

Das Feuer dehnte sich auch auf die Garage auf. Das Wohnhaus blieb unbeschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Quelle: Kreispolizeibehörde Soest (ots)