Italien: Verschärfung der Corona-Regeln für Lehrkräfte und Reisende

Wenn Lehrkräfte in Italien keinen Nachweis vorlegen, dass sie geimpft, getestet oder von einer Corona-Erkrankung genesen sind, werden sie nach fünf Tagen vom Dienst suspendiert. Das beschloss das Kabinett in Rom am Donnerstag, meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Die Anordnung gilt auch für Dozenten und Studenten an Universitäten, die für den Präsenzunterricht entsprechende Nachweise vorlegen müssen, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza am Donnerstagabend sagte. Außerdem gilt der so genannte „Grüne Pass“ ab September auch in Fernzügen und –bussen sowie in Fähren oder bei Flügen.

Zahl der Neuinfektionen in Italien steigt rapide

Die Verschärfung der Coronaregeln in Italien resultiert aus den in letzter Zeit rapide gestiegenen Zahl der Neuinfektionen. Ab Freitag sind bereits mehr Nachweise notwendig. Wer dann in einem Restaurant drinnen essen möchte, ins Museum oder in ein Schwimmbad oder eine Therme gehen will, muss getestet, geimpft oder genesen sein.

Der dpa zufolge gilt das auch für Kultur- oder Sportveranstaltungen im Freien oder für Fitnessstudios. Die Regel gilt für Menschen ab zwölf Jahren. Restaurantbetreiber oder Betreiber anderer Unternehmen müssen sich die Nachweise vorzeigen lassen. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Für den Pass reicht in Italien schon eine erste Impfung. Die Corona-Erkrankung darf nicht länger als sechs Monate zurückliegen."

Quelle: SNA News (Deutschland)