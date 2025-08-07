Porta Westfalica: Polizei ermittelt nach Vandalismus in Porta Westfalica

In den Stadtteilen Hausberge, Barkhausen und Veltheim kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Sachbeschädigungen. Dabei verursachten Unbekannte offenbar gezielt durch blinde Zerstörungswut erhebliche Schäden an elf Bushaltestellen und zwei Verkehrsspiegeln.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr. In Barkhausen wurden an der Portastraße auf Höhe der Lannertstraße sowie am Kaiserhof jeweils die Glasscheiben von Buswartehäuschen entglast.

Ähnliche Vorfälle wurden aus Hausberge gemeldet - betroffen waren die Straßen "Unter der Schalksburg" und "Hoher Brink", zwei Haltestellen an der Hoppenstraße in Höhe des Gymnasiums, zwei gegenüberliegende Wartehäuschen am Sprengelweg nahe dem Schwimmbad sowie eine weitere Haltestelle an der Veltheimer Straße Ecke "Kirchsiek".

Auch in Veltheim setzte sich der Vandalismus fort: An der Veltheimer Straße, Ecke Eichhornweg, sowie an der Ravensberger Straße, Ecke "Zur Lüchte", wurden Bushaltestellen beschädigt. Darüber hinaus zerstörten die Täter zwei Verkehrsspiegel - einen an der Veltheimer Straße, Ecke Hasenkamp und einen weiteren an der Straße "Zur Lüchte".

Der Gesamtschaden der Taten dürfte sich nach ersten Einschätzungen im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0571) 88660.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)