Führungswechsel im 2. Fregattengeschwader in Wilhelmshaven

Am Mittwoch, den 21.März 2018 um 13 Uhr, übergibt Kapitän zur See Jörg-Michael Horn (49) das Kommando über das 2. Fregattengeschwader an Kapitän zur See Sven Oliver Beck (45). Die Zeremonie findet an Bord der Fregatte "Schleswig-Holstein" statt und wird durch das Luftwaffenmusikkorps Münster musikalisch begleitet.

Kapitän zur See Horn übernahm am 15. September 2015 das Kommando über das Geschwader, dem die Fregatten der Klassen F123 und F124 unterstehen. "Mit Stolz hat mich immer wieder erfüllt, mit welcher Leidenschaft und Hingabe die Besatzungen der Schiffe trotz schwieriger Rahmenbedingungen ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllt haben", so Kapitän zur See Horn. Er hat als Kommandeur viel Zeit auf den ihm unterstellten Einheiten verbracht und war unter anderem als Verbandsführer bei den Manövern "Flotex" und "Northern Coast 2016" eingesetzt. "Die Nähe zu den Menschen an Bord, die Arbeit in einem internationalen Stab und die Führung von 15 Einheiten aus sieben Nationen war eine große berufliche Erfüllung für mich", so der scheidende Kommandeur weiter. Für Kapitän zur See Horn geht es nach seiner Zeit in Wilhelmshaven in das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr in Köln. Hier wird er Referatsleiter und für die Personalführung der Offiziere und Offiziersanwärter des Truppendienstes Marine verantwortlich sein.

Sein Nachfolger wird Kapitän zur See Beck, der als Erster Offizier auf der Fregatte "Sachsen" und Kommandant der Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" bereits viele Berührungspunkte mit den Einheiten des 2. Fregattengeschwaders hatte. "Für mich ist die Verwendung als Kommandeur eine weitere Traumverwendung", so Beck. Zuletzt war er im Planungsamt der Bundeswehr in Berlin tätig.

Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)