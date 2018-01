Sachsen-Anhalt: Zwei tote Säuglinge in Wohnung aufgefunden

In einer Wohnung in der Gemeinde Benndorf im sachsen-anhaltischen Landkreis Mansfeld-Südharz sind am Dienstagabend zwei tote Säuglinge aufgefunden worden. Man gehe davon aus, dass diese am Auffindeort schon länger lagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Vorausgegangen war ein Hinweis, dass in dieser Wohnung ein toter Säugling liegen soll. Bei der Überprüfung des Hinweises fand die Polizei die beiden toten Säuglinge. Wie diese ums Leben kamen, sei derzeit noch nicht abschließend geklärt, so die Beamten weiter. Es werde eine rechtsmedizinische Untersuchung geben. Ein Verbrechen könne derzeit nicht ausgeschlossen werden: Noch am Dienstagabend wurde die 46 Jahre alte Mutter der beiden toten Säuglinge vorläufig festgenommen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

